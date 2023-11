Van de maker van Dunkers, Temple of Boom, Golf Zero en meer komt Fortz, het spel voor twee spelers over het vernietigen van de basis van je tegenstander. Gebruik je geschutskoepel, je verstand en een selectie gekke wapens om je vijand neer te halen! Speel Fortz gratis met een tweede speler op dezelfde computer voor maximale hilariteit. Deze online versie van Fortz biedt een volledig uitgeruste level-editor voor aangepast bloedbad, evenals een aantal vooraf gemaakte niveaus waarmee jij en je vrienden elkaar kunnen vernietigen! Het is tijd om de rekening te vereffenen: speel Fortz op Poki om een ​​einde te maken aan elke ruzie tussen jou en een vriend! Bediening: Speler 1: W, A, D - Verplaatsen (grond) W, S - Richten (koepel) D-Schiet S - Blok plaatsen (grond) Speler 2: Pijltjestoetsen omhoog, links, rechts - Verplaatsen (grond) Pijltjestoetsen omhoog en omlaag - Richten (torentje) Pijl-links - Schiet Pijltjestoets omlaag - Blok plaatsen (grond) Tips en trucs: - Vergeet niet je geschut regelmatig te herladen; hij zal niet vuren als hij leeg is! - Bekijk de niveauselectiefunctie voor interessantere blokarrangementen. Over de maker: Fortz wordt u aangeboden door Colin Lane Games, gevestigd in Stockholm, Zweden. Colin Lane is een eenmansontwikkelingsgroep die ook de grote hits Dunkers, Dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom en Golf Zero heeft gecreëerd.

Website: poki.com

