Dunkers is een fysiek basketbalspel gemaakt door Colin Lane Games. Zwaai met je armen, spring en scoor in Dunkers! Dit arcade-basketbalspel beschikt over de spelmodi Carrière en 2 spelers. Je begint als Pinko. Pak de bal op en gebruik hem om jezelf naar boven te laten stuiteren. Score baskets met Froggo, Timmy en Nerdo!Dunkers is gemaakt door Colin Lane Games, een eenmansstudio gevestigd in Stockholm, Zweden. Andere games van Colin Lane zijn onder meer het vervolg op Dunkers, dunkers-2, Wrassling, arcade-platformgame Temple of Boom, multiplayer tower defense-game Fortz en sport ravotten Golf Zero.

