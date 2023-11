Ben jij de volgende golfster? In dit avontuurlijke golfspel spring, glijd en zwem je om precies de juiste hoek te hebben voor je slagen. Maak een hole-in-one en laat de ballon knallen om een ​​gouden medaille te winnen. Maar pas op! Je hebt maar drie shots, dus besteed ze verstandig. Bediening: Pijltjestoetsen - Ren en spring X - Hoek en slagbal Omhoog-toets - Opnamen annuleren Over de maker: Golf Zero is gemaakt door Colin Lane Games, een eenmansstudio gevestigd in Stockholm, Zweden. Andere games van Colin Lane zijn b-ball hits Dunkers en dunkers-2, worstelaarsplezier Wrassling, multiplayer tower defense-game Fortz en arcade-platformgame Temple of Boom.

Website: poki.com

