Denk jij dat jij het in je hebt om een ​​hole-in-one te slaan? Het zal niet zo eenvoudig zijn als je denkt in Cheap Golf, een retro-golfpuzzelspel met talloze niveaus om te verkennen. Je AI-bothost Susan neemt je mee van niveau naar niveau terwijl de puzzels steeds moeilijker worden! Muis - Klik en sleep om te schieten Let op de par voor elke hole! Hoek is alles! Neem de tijd om je schoten in een bepaalde hoek te plaatsen, zodat je het level in zo min mogelijk "swings" kunt voltooien. Cheap Golf is gemaakt door Pixeljam, die sinds 2005 games met lage resolutie maakt. Ze zijn ook de makers van de hit Dino Run.

Website: poki.com

