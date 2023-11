Golfparty.io is een online minigolfspel voor meerdere spelers waarin je tegen andere spelers racet om te zien wie de bal als eerste kan laten zinken! Je doel is om de bal simpelweg door verschillende vallen, kliffen, constructies en vele andere obstakels in het gat te laten rollen dat aan het einde van het level wacht. Je wordt gescoord op basis van het aantal schoten dat je maakt en je behendigheid. Probeer zorgvuldig te mikken en zo min mogelijk putts te nemen. Houd uw vinger of muis ingedrukt om te beginnen met richten. Je kunt achteruit slepen om de intensiteit van je schoten in te stellen en naar links of rechts richten om van richting te veranderen. Laat los om te schieten! Nodig je vrienden uit en speel tegen elkaar om te zien wie de ultieme golfer is!

Website: golfparty.io

