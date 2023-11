Bonk Beach Ball is een 3D-fysica- en evenwichtsspel waarbij je een grote strandbal rondsleept en op het gat in de reddingsboei richt. Houd de bal uit het water, anders verlies je de ronde! Houd er rekening mee dat je een beperkt aantal sprongen hebt en dat de niveaus steeds moeilijker worden naarmate je verder komt. Je moet de grootst mogelijke aandacht besteden om de beste te zijn in Bonk Beach Ball. Ga je gang, laat ons zien hoe je rolt! Gebruik je muiscursor of vinger om de bal te slepen en te verplaatsen. Jump - SpaceBonk Beach Ball is gemaakt door Fumingo Games. Dit is hun eerste spel op Poki!

Website: poki.com

