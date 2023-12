kORi WALk is een puzzelspel waarin je probeert op beide benen te blijven staan ​​op een verraderlijk platform met een gevaarlijk waterlichaam. Om je ledematen onder controle te houden, moet je je cursor als een katapult gebruiken. Klik en sleep met je muis om terug te trekken, en laat los om je gekke, slappe benen naar voren te lanceren. Let op met welk been je gooit, anders val je misschien in het water en verlies je het spel. Passeer allerlei korte en brede gaten zonder het water aan te raken, raak vlaggen om checkpoints te activeren en verzamel onderweg lekkere wortels om de scores te vergelijken met die van je vrienden. Vergeet niet kORi WALk met je vrienden te delen, zodat je je scores kunt vergelijken! Beweeg - klik, sleep en laat de linkermuisknop los om het personage te gooien. kORi WALk is gemaakt door Korigame. Dit is hun eerste spel op Poki: Climb Fling. Je kunt kORi WALk gratis spelen op Poki. kORi WALk kan op je computer worden gespeeld.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan kORi WALk. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.