Climb Fling is een puzzelspel waarbij je de top van een klimbaan probeert te bereiken door een personage in een lappenpop naar boven te gooien. Het personage grijpt automatisch de klimgrepen die het kan vinden om niet van de baan te vallen. Lukt het jou om het laatste level te bereiken?Climb Fling is gemaakt door Korigame. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt Climb Fling gratis spelen op Poki.Climb Fling kan gespeeld worden op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

