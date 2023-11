Icycle is een behendigheidsspel waarin je een naakte fietser bent, alleen in een dodelijke post-apocalyptische wereld. Zonder vrienden, geen vijanden en niemand om van te houden, ervaar je een echte koude, harde wereld waarin gevaar je enige opwinding is. Berijd je fiets door de planeet die bevroren is in de tijd, manoeuvreer over ijzige hellingen, vermijd gevaarlijke ijspegels, laat alle bubbels knallen en probeer te genieten van dit geweldige landschap helemaal voor jezelf. En aangezien er niemand in de buurt is om je te beoordelen, kun je zoveel belachelijke outfits dragen als je wilt. Kun jij het einde van het bevroren oceaanpad bereiken om dit spel te winnen? Rijden - A/D of pijlen naar links/rechts Springen - W of pijl naar boven Icycle is gemaakt door Damp Gnat Games. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt Icycle gratis spelen op Poki. Icycle kan voorlopig alleen op je computer worden gespeeld.

Website: poki.com

