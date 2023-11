Bubbles is een bubbelschieter-puzzelspel waarin het je doel is om alle bubbels van je scherm te laten knallen. U kunt dit doen door ten minste drie exemplaren van dezelfde gekleurde bubbels te groeperen. Probeer grote kettingen te maken om zowel je punten als het algehele plezier te vergroten! Hoe hoog kun jij scoren in Bubbles? Schiet - LinkermuisknopBubbles is gemaakt door CoolGames.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Bubbles. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.