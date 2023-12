Slime Laboratory is een op fysica gebaseerd platformspel waarin je op een slijmerige reis door een mysterieus laboratorium begint. Vermijd alle vallen en gevaren die je ziet, wring je door gaten, blijf op harde oppervlakken en beklim hoge platforms! Doe wat nodig is om langs verschillende gevaarlijke obstakels te sluipen om veilig de geblokte finish te bereiken. Vergeet niet elke schijf die je onderweg tegenkomt op te pakken. Rode diskettes leveren 500 punten op, blauwe 200 punten en zwarte 100 punten. Ben je klaar voor deze lastige situatie? Slime Laboratory heeft in totaal vijftien niveaus. Kun jij ze allemaal voltooien zonder dood te gaan? Bewegen - pijltjes naar links/rechts Springen - pijl naar boven Omlaag - pijl naar beneden Slime Laboratory is gemaakt door Neutronized. Speel hun andere klassieke spellen op Poki: Snow Tale, Picnic Penguin, Magic Bridge, lost-yeti, Drop Wizard Tower en Slime Pizza. Je kunt Slime Laboratory gratis spelen op Poki. Slime Laboratory kan voorlopig alleen op je computer worden gespeeld.

