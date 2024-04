Snow Tale is een platformgame waarin je op reis gaat door een winterland. Jij speelt als onze pinguïnheld die door de besneeuwde heuvels rent en springt, sneeuwballen gooit om zijn vijanden uit te schakelen en ingenieuze bazen verslaat! Je moet je zorgen maken over obstakels zoals pieken, rotsblokken en vuurballen. Maar je hebt ook leuke spullen om op te halen, zoals edelstenen en heerlijk ijs. Ben jij klaar voor een chill avontuur? Help dan onze arme pinguïnman om terug naar huis te gaan! Beweeg - pijlen A/D of links/rechts Springen - W of pijl omhoog (tik twee keer om te dubbelspringen) Gooi sneeuwbal - spatiebalk Grondpond - Spring en druk vervolgens op S of de pijltjestoets omlaag Sneeuw Tale is gemaakt door Neutronized en door AwayFL naar HTML5 geport. Speel hun andere racespel op Poki: Picnic Penguin, Magic Bridge, lost-yeti, Drop Wizard Tower en Slime Pizza. Snow Tale kun je gratis spelen op Poki. Snow Tale kun je voorlopig alleen op je computer spelen.

