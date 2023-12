Dana: Relics for Sale is een platformspel waarin je een relikwieënjager bent die de taak heeft verloren relikwieën van verschillende handelaars terug te halen. Doorkruis eeuwenoude bossen en ren door ijzige woestenijen om schatten van onschatbare waarde te vinden, spring op of over vijanden en obstakels, verzamel munten en edelstenen en pak sleutels die deuren openen voor nog meer spannende avonturen! Kun jij alle relikwieën in de verschillende uitdagende levels vinden en ze allemaal verkopen? Vergeet niet om dit spel met je vrienden te delen! Bewegen - A/D of pijltjestoetsen Springen - W of spatiebalk Oppakken/gooien - Z of EDana: Relics for Sale is gemaakt door Ulpo Media. Speel hun andere spel op Poki: Grow Up the CatsJe kunt Dana: Relics for Sale gratis spelen op Poki. Dana: Relics for Sale kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

