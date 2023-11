Big NEON Tower VS Tiny Square is een puzzelplatformspel waarin je een spannend platform met meerdere niveaus vol obstakels doorkruist. Je beste vriend Pineapple werd gestolen door Big Square en naar de top van een grote, met dodelijke vallen gevulde toren gebracht. Als je deze toren beklimt, vind je dodelijke torentjes met sensoren, dodelijke sprongen met laser, poelen lava en nog veel meer. Zorg ervoor dat je bij elk checkpoint langskomt, zodat je niet veel voortgang verliest als je tegen een van de zorgvuldig geplaatste vallen aanloopt. Kun jij het vinden in dit ene gigantische level, opgesplitst in grote delen met één scherm? Geniet van de esthetiek van de jaren 90 met een chille soundtrack! Beweeg - A/D of pijltjestoetsen links/rechts Springen - Spatie of pijl omhoog Herstart - YBig NEON Tower VS Tiny Square is gemaakt door EO Interactive. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt Big NEON Tower VS Tiny Square gratis spelen op Poki. Ja! Dit is het originele spel, maar een vereenvoudigde versie, alleen op Poki! Big NEON Tower VS Tiny Square kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Big NEON Tower VS Tiny Square. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.