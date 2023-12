Sniper vs Dinosaurs is een 3D-schietspel waarmee je een sluipschuttersgeweer kunt gebruiken om dinosaurussen neer te schieten. Ervaar het plezier van het sluipen op een dak en het elimineren van de gigantische monsters die over de kaart rennen. Je kunt ook rondrennen en items verzamelen die je kunt besteden aan het verbeteren van je gameplay, het upgraden van je wapens en het inhuren van nieuwe Cuties. Cuties ken je misschien van andere spellen zoals Cute Army of A Cat Story. Schiet op de hoed van elke dinosaurus om hem eraf te slaan, zodat je kunt bewijzen dat je het beste doel hebt! Zorg ervoor dat je elk gebied in het Dino Park, Strange Caves en de Big City verkent. Ben je klaar voor het meest unieke sluipschutterspel? Dat zijn deze dinosaurussen niet! Richt met je cursor en druk op de linkermuisknop om te schieten. Zoomen - Klik met de rechtermuisknopSpringen - Spatiebalk (druk er twee keer op om te dubbelspringen)Sniper vs Dinosaurs is gemaakt door Cute Army. Speel hun andere leuke spellen op Poki: A Cat Story en cute-army. Je kunt Sniper vs Dinosaurs gratis spelen op Poki. Sniper vs Dinosaurs kan op je computer worden gespeeld.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Sniper vs Dinosaurs. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.