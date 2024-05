Sniper Code 2 is een puzzelspel waarin je vijanden neerschiet en verschillende taken vanaf een afstand voltooit met je sluipschuttersgeweer. Er zijn veel uitdagende levels met creatieve missies waarbij je niet alleen mensen neerschiet, maar ook deelneemt aan tactische missies. Soms is alleen het fotograferen van de lampen en objecten in de omgeving voldoende om de situatie zonder bloedvergieten op te lossen. Gebruik je kogels ook creatief om te voorkomen dat je midden in de missie zonder munitie komt te zitten. Je nauwkeurigheid is van groot belang in dit spel, net als je stealth-vaardigheid. Vergeet niet het geld dat je in de winkel hebt verdiend, uit te geven om je vaardigheden te verbeteren. Heb jij het in je om elke missie in Sniper Code 2 te voltooien? Schiet - linkermuisknop Sniper Code 2 is gemaakt door Softlitude. Ze hebben nog andere leuke behendigheidsspellen op Poki: Neon Car Maze en The Sniper Code. Je kunt Sniper Code 2 gratis spelen op Poki. Sniper Code 2 kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

