Stupid Zombies 2 is een puzzelspel waarmee je tegen hordes zombies kunt vechten door ze met zo min mogelijk kogels neer te schieten. Je kogels gaan door zombies en raken ze allemaal onderweg. Je kogels stuiteren ook terug, dus we raden je aan om buiten de gebaande paden te denken bij je schoten en creatief te zijn. Werk aan je hoeken om het hoogste aantal zombiemoorden te scoren. Ben je klaar om twee vliegen in één klap te slaan... of twee zombies met één geweer... of iets dergelijks...? (Muis) Richt met je cursor en klik om te schieten (Mobiel) Richt door je vinger ingedrukt te houden en los te laten om te schieten Stupid Zombies 2 is gemaakt door MarketJS. Speel hun andere casual games op Poki: Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story en Typing Fighter Je kunt Stupid Zombies 2 gratis spelen op Poki. Stupid Zombies 2 is speelbaar op uw computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

