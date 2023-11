Castle Blocks is een inactief spel waarin je het kasteel van je dromen kunt creëren in veel verschillende middeleeuwse en fantasieomgevingen. Het enige wat u hoeft te doen is een leeg kader maken en uw dromen op het canvas gaan bouwen. Sleep eenvoudig blokken naar het raster en herpositioneer objecten totdat je het beeld hebt van een prachtig gebouw dat de moeite waard is om vele rijken en dynastieën te huisvesten. Je kunt bouwstenen toevoegen die zijn geïnspireerd door verschillende culturen en beschavingen, zodat je themaprojecten kunt maken of zelfs culturen kunt laten samensmelten! Zorg ervoor dat u de verschillende achtergrondlandschappen verkent die u kunt toepassen. Je kunt je kasteel als afbeelding opslaan als je tevreden bent met je creatie. Vergeet niet Castle Block met je vrienden te delen en elkaar de kastelen te laten zien die je hebt gemaakt. Bouwen - Sleep blokken naar het raster en zet ze neer en verplaats objecten. Castle Blocks is gemaakt door MarketJS. Speel hun andere casual games op Poki: Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies , Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story en Typing Fighter Je kunt Castle Blocks gratis spelen op Poki. Castle Blocks kan op je computer en mobiel worden gespeeld apparaten zoals telefoons en tablets.

