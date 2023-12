Castle Fight With Friends is een multiplayergame waarin je tegen een online tegenstander vecht, waarbij je elkaars kastelen en leger neerschiet. Voor je kasteel staat een kanon dat voortdurend heen en weer beweegt tussen de meest linkse en meest rechtse punten van het scherm. Jouw taak is om het kanon af te vuren op het juiste moment, zodat het binnenkomende hordes vijanden raakt. Soldaten beginnen automatisch het kasteel van de tegenstander aan te vallen zodra ze de overkant bereiken. Doe dus je best om ze tegen te houden voordat ze kunnen oversteken. Speel online tegen echte vijanden, of creëer je eigen privékamer en nodig je vrienden uit! Gebruik de spatiebalk of de linkermuisklik om een ​​kanonskogel af te schieten. Als je een mobiel apparaat gebruikt, gebruik dan je vinger om op het scherm te tikken. Castle Fight With Friends is gemaakt door MarketJS. Speel hun andere casual games op Poki: Stupid Zombies 2, Castle Blocks, Idle Startup Tycoon, Idle Mining Empire, Idle Money Tree, Stupid Zombies, Classic Solitaire, Ping Pong, Sudoku Village, Tactical Squad, Super Bubble Shooter, Mine Sweeper, Mine Sweeper, 8 Ball Pool With Buddies, Mahjong Pyramids, Unblock It, Power Badminton, True Love Calculator, Hangman, Ludo Hero, math-trivia-lite, Super Girl Story en Typing Fighter Je kunt Castle Fight With Friends gratis spelen op Poki.Castle Fight With Friends is speelbaar op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Castle Fight With Buddies. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.