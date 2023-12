BuildNow GG is een online bouw-en-schietspel met verschillende spelmodi, wapens en kaarten. Ontwikkel en verbeter je vaardigheden in de offline trainingsmodus. BuildNow GG maakt deel uit van een opkomend online gamegenre dat tactisch bouwen combineert met third-person shooter-gameplay. Bouwen, schieten en feesten In het spel bouw je zo snel mogelijk hellingen, daken en muren terwijl je het opneemt tegen een andere tegenstander. Voor nieuwe spelers is richttraining een uitstekende manier om de basisbesturing te leren. De game is online, maar je kunt ook een privématch starten met je vrienden in de partymodus. Je kunt maximaal 6-12 spelers hosten in een privéspel. Beheers je wapens De wapens dekken de standaarduitrusting die je zou verwachten in een schiettitel, en je kunt tussen deze wapens wisselen terwijl je vecht. De uitrusting bestaat uit een pistool, aanvalsgeweer, sluipschuttersgeweer, jachtgeweer en een houweel. Pas uw profiel aan BuildNow GG biedt uitgebreide aanpassingsmogelijkheden. Je kunt de visuele kwaliteit, FPS-limiet, HDR en meer aanpassen in de grafische instellingen. De opties omvatten ook volledige HUD-aanpassing, zodat u het ideale profiel kunt creëren voor fotograferen en bouwen.

Website: battlelab-games.github.io

