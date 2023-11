Repuls.io is een schietspel voor meerdere spelers gemaakt door Docski. Vecht online tegen echte spelers in een grote open wereld terwijl je een verscheidenheid aan wapens, voertuigen en uitrusting verkent. Je krijgt de controle over een constant bewegend personage, waardoor het mogelijk is om tegelijkertijd te manoeuvreren en te schieten. Omdat elk wapen uniek is met zijn eigen sterke en zwakke punten, kun je eenvoudig je eigen speelstijl creëren en jezelf onderscheiden van de andere spelers. Ben je klaar om 's werelds eerste volledig uitgebreide supersoldaat te worden? Ga en verover, soldaat!

Website: repuls.io

