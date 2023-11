Lethal Sniper 3D: Army Soldier is een schietspel waarbij het doel is om je sluipschutterdoelstellingen te voltooien. Hanteer je geweer, let op de trillingen van je eigen ademhaling en richt stiekem op je vijanden. Pas op dat je geen munitie verspilt! Cursor vergrendelen/ontgrendelen - L Richten/schieten - LMBLethal Sniper 3D: Army Soldier is gemaakt door PaperBunker s.r.o. Zij zijn de makers achter The Pillar en Goat vs Zombies. Geef beide een kans op Poki!

poki.com

