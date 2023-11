War of Caribbean Pirates

Arghhhh maatje! Heb jij het in je om de laatste piraat te zijn die overblijft? Verken het Caribisch gebied om je vijanden te verslaan en ga verder met je zoektocht in deze zwaardvechtthriller. Maar pas op! Elk nieuw dorp zal zijn eigen type piraat hebben met zijn eigen krachten en vaardigheden. Hak, blokkeer en ren om je vijanden en de open zee te verslaan in dit piratenavontuur boordevol actie. Bediening: WASD - bewegen Muis - kijk rond Linksklik-aanval Klik met de rechtermuisknop - blokkeren Spatiebalk - spring Verschuiving - sprint Q-rol C - hurk L - muis vergrendelen/ontgrendelen

Website: poki.com

