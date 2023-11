Dungeon Quest

Heb jij het in je om door de kerker te komen? Vind de beste buit en versla alle uitdagers in deze leuke actie-RPG. Reis van niveau naar niveau en neem het op tegen steeds moeilijkere vijanden terwijl je de best mogelijke items verzamelt. Bediening: WASD/pijltoetsen - Verplaatsen Linkermuisknop - Aanval G - Gebruik een gezondheidsfles P - Pauze

Website: poki.com

