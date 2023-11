Subway Clash 3D is een multiplayer-shooter waarin je afdaalt in de metro en je klaarmaakt om je team te leiden in de strijd om de riolen! Schiet en vernietig zoveel mogelijk tegenstanders om bovenaan de ranglijsten te belanden. Verzamel meerdere wapens en gezondheidsboosts om je onderweg te helpen. Subway Clash 3D op Poki werkt ook op mobiel internet, zodat je het schietplezier overal mee naartoe kunt nemen. Freeway Interactive staat bekend om de Clash 3D-serie en is gevestigd in Rusland. Ze hebben andere spellen op Poki: Farm Clash 3D, Ninja Clash Heroes, Rocket Clash 3D, Sniper Clash 3D, Winter Clash 3D en Airport Clash 3D

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Subway Clash 3D. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.