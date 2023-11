Big Tower Tiny Square is een puzzelplatformspel waarin je een vierkant personage bent dat zich op een spannend platform met meerdere niveaus bevindt, vol gevaarlijke vallen en obstakels. In dit spel red je geen prinses, je redt alleen je favoriete ananas! Ontwijk kogels, spring over lavaputten, ontgrendel checkpoints en spring over de muur naar de gevaarlijke Big Tower in dit avontuur dat snelle reflexen en hoge precisie vereist. Geïnspireerd door arcadespellen met één scherm, belooft Big Tower Tiny Square je een onvergetelijke ervaring te bezorgen als je geduldig bent. Ben je klaar om veel te springen? Beweeg - A/D of pijltjestoetsen links/rechts Springen - Spatie of pijl omhoog Herstart - YBig Tower Tiny Square is gemaakt door EO Interactive. Speel hun andere arcadespel op Poki: Big NEON Tower VS Tiny Square Je kunt Big Tower Tiny Square gratis spelen op Poki. Big Tower Tiny Square kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

