Big Tower Tiny Square 2 is een puzzelplatformspel waarin je springt en gevaarlijke obstakels en vallen passeert. Ons vierkante personage is terug voor meer avontuur in de zoektocht naar de beroemde ananas! Beklim de zorgvuldig ontworpen toren terwijl je pieken, vallen en andere gevaren ontwijkt. Raak elk controlepunt aan om je voortgang op dit meedogenloze platform met meerdere niveaus op te slaan. Kun jij de top bereiken en Pineapple opnieuw redden? Vergeet niet om het spel met je vrienden te delen en ontdek wie de toren sneller kan voltooien. Bewegen - A/D of pijltjestoetsen links/rechts Springen - Spatie of pijl omhoog Herstarten - YBig Tower Tiny Square 2 is gemaakt door EO Interactive. Speel hun andere arcadespellen op Poki: Big Tower Tiny Square en Big NEON Tower VS Tiny SquareJe kunt Big Tower Tiny Square 2 gratis spelen op Poki.Big Tower Tiny Square 2 kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

