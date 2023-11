Goose Game is een versie van het klassieke bordspel, waarin spelers een dobbelsteen moeten gooien om hun personages te verplaatsen en het laatste vierkant vóór de anderen te bereiken. Geniet online van dit oude, wereldberoemde spel en speel met je familie en vrienden (tot 6 personen!) of tegen de machine. Gooi de dobbelstenen, gebruik de bonusvierkanten, ontwijk de vallen en bereik het laatste vierkant vóór de anderen! Selecteer een personage en gooi de dobbelstenen tijdens jouw beurt om door het bord te gaan. Gooi dobbelstenen - Klik met de linkermuisknop op het pictogram Goose Game is gemaakt door Codethislab.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Goose Game. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.