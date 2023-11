Tiny Dangerous Dungeons is een platformspel waarin je in kerkers verblijft om op schatten te jagen. In dit metroidvania-avontuur met pixelkunst kun je een enorme kerker verkennen, griezelige wezens onder ogen zien, verborgen power-ups verzamelen en nieuwe vaardigheden verwerven om je te helpen tijdens je zoektocht. De items die je hebt verzameld kunnen de sleutel zijn tot het ontgrendelen van nieuwe passages, dus zorg ervoor dat je alle hoeken en gaten verkent. De game is vormgegeven in prachtige monochrome pixelkunst uit de jaren 90, zodat je de nostalgie kunt voelen terwijl je speelt. Kun jij Timmy helpen de kleine, gevaarlijke kerkers te overleven en de beste schatzoeker ter wereld te worden? Pro-tip: Bekijk de Time Trial-modus voor een leuke uitdaging nadat je het spel hebt uitgespeeld. Bewegen - pijl-links/rechts Springen - X of spatiebalk Enter - pijl-omlaag Tiny Dangerous Dungeons is gemaakt door Adventure Island. Bekijk hun andere spellen op Poki: Heart Star, Super Dangerous Dungeons en Total Party Kill! Je kunt Tiny Dangerous Dungeons gratis spelen op Poki. Tiny Dangerous Dungeons kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Tiny Dangerous Dungeons. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.