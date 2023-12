Duke Dashington Remastered is een platformspel waarin je een schatzoeker bent en snel ontsnapt uit instortende kerkers en kastelen. Elk niveau geeft je 10 seconden om te vluchten voordat de hele kamer instort. Onderzoek dus snel de omgeving, bepaal het juiste uitgangspad en haast je een weg naar de vrijheid! Er zijn 5 verschillende kerkers en maar liefst 150 niveaus vol creatieve obstakels die je kunt oplossen. De geremasterde versie voegt een gloednieuwe kerker toe genaamd Crystal Cavern, die niet in het originele spel zat. Laat ons zien of jij het in je hebt om de beroemdste schatzoeker ter wereld te zijn! Hé, waar wacht je nog op?! GAAN! 10… 9… 8…Dash - WASD- of pijltjestoetsen Duke Dashington Remastered is gemaakt door Adventure Island. Speel hun andere spellen op Poki: Tiny Dangerous Dungeons, Heart Star, Super Dangerous Dungeons en Total Party Kill! Je kunt Duke Dashington Remastered gratis spelen op Poki. Duke Dashington Remastered kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets .

Website: poki.com

