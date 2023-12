Horror Dungeon 3D is een eng overlevingsspel waarin je probeert te ontsnappen uit een griezelig kasteel. Je zit gevangen in een donker, mysterieus, middeleeuws kasteel met doolhofachtige gangen en gesloten deuren die kunnen worden ontgrendeld met ouderwetse sleutels die in het kasteel rondslingeren zodat je ze kunt vinden. Bewonder de prachtige architectuur, het metselwerk, schilderijen en wandtapijten terwijl je de vele interessante en opwindende kamers in het kasteel verkent. Houd de gele sleutels in de gaten, want je hebt er zes nodig om aan deze angstaanjagend mooie nachtmerrie te ontsnappen. Oh nog één ding: het kasteel is niet verlaten, en er liggen enge dingen op de loer! Als je in een gevaarlijke situatie terechtkomt, gebruik dan snel je zaklamp als je wilt ontsnappen. Heb jij de moed om alle zes de sleutels te verzamelen? Deel Horror Dungeon 3D met je vrienden als je te bang bent om alleen te spelen.Horror Dungeon 3D is gemaakt door Studio Laaya. Dit is hun eerste game op Poki! Je kunt Horror Dungeon 3D gratis spelen op Poki. Horror Dungeon 3D is voorlopig alleen speelbaar op je computer.

