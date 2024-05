Spooky Squashers is een sportspel waarin je als squash squash speelt en moet ontsnappen uit het griezelige kasteel vol geesten. Zwaai met je racket om een ​​bal naar je vijanden te gooien. Je verslaat een minion zodra je bal hem voldoende vaak raakt om hem knock-out te slaan. Maar als je bal drie keer achter elkaar tegen een muur stuitert zonder een vijand te raken, ben je die bal kwijt. Let dus goed op je doel, of als dat niet lukt, probeer dan je ballen te vangen en opnieuw te raken voordat ze verdwijnen. Verrijk je spel met power-ups zoals Bowling Ball en de Missile, ontgrendel coole uitrusting zoals de Shovel of de Frying Pan en voltooi het spel in elke moeilijkheidsgraad die het biedt. Als je eenmaal een squashmeester bent, kun je de Evil Chef Ghost verslaan of de top tien van het klassement bereiken! Spooky Squashers is gemaakt door Raviv Elon. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt Spooky Squashers gratis spelen op Poki. Spooky Squashers is voorlopig alleen speelbaar op je computer.

Website: poki.com

