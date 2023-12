Apple Knight: Mini Dungeons is een actieplatform-rollenspel waarin je een dappere held bent met een betrouwbaar zwaard en heel veel appels. Verken een koninkrijk in een ver weg fantasieland waar je heroïsche avonturen kunt beleven. Ontdek magische bossen en vecht tegen de griezelige vijanden daarin, verzamel goud en waardevolle edelstenen uit verborgen kerkers, ontgrendel spannende nieuwe outfits en versla elke stoere baas waarmee je in de game te maken krijgt. Spring, sprint, zwaai, gooi appels, doe wat nodig is om Apple Knight: Mini Dungeons te voltooien en elk geheim in het spel te ontgrendelen. Bewegen - WASD of pijltjestoetsen Springen - Z of J of SpaceAttack - X of K of ControlDash - V of ; of AltThrow-appels - C of L of ShiftApple Knight: Mini Dungeons is gemaakt door Limitless LLC. Ze hebben nog een spel op Poki: Apple Knight, Apple Knight: Fight en Viking Village! Je kunt Apple Knight: Mini Dungeons gratis spelen op Poki.Apple Knight: Mini Dungeons kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets .

