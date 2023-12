Square Meal is een puzzelplatformspel gemaakt door Nitrome. Je bestuurt een groot vierkant monster en je moet je een weg banen door de levels door monsters te ontwijken en vlees te eten! Er is ook een modus voor twee spelers! De besturing wordt in de game uitgelegd. Deze game is door Nitrome gemaakt als een flashgame en later in HTML5 geëmuleerd door AwayFL voor Poki. Speel de andere flashgames van Nitrome op Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Proefpersoon Groen en Proefpersoon Blauw

Website: poki.com

