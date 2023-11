Tower Crush is een torenverdedigingsspel gemaakt door Impossible Apps. Bouw je toren met maximaal zes verdiepingen, laad ze met wapens, upgrade, evolueer en versla je tegenstanders in fantastische gevechten! Bedenk je eigen gevechtsstrategie met acht unieke klassen (Warrior, Paladin, Undead, Orc, Viking, Wizard, Fire Elemental, Stone Golem) en tien waanzinnig krachtige wapentypes (Machinegeweren, Kanonnen, Flame Guns, Bomb Launchers, Shockwaves, Raketwerpers, lasers, Tesla's, ijskanonnen, machtige plasmakanonnen). Met meer dan 280 niveaus in de campagnemodus en eindeloos plezier in de multiplayermodus voelt elke wedstrijd als een andere ervaring. Ben je klaar om de toren van je tegenstander te verpletteren? Voor eer en glorie! Klik of tik op een van je torenverdiepingen om deze te selecteren, en klik of tik op een van de vijandelijke verdiepingen om aan te vallen. Let op de power-uppictogrammen wanneer deze in de buurt van je toren verschijnen om power-ups zoals Shield, Healing, Thunderstorm, Ice en meer te gebruiken. Tower Crush is gemaakt door Impossible Apps. Dit is hun eerste spel op Poki!

Website: poki.com

