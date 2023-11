Mutazone is een actie-avonturenspel waarin je de golven zombies, mutanten en andere wezens die op je afkomen, moet overleven. Neem de controle over je eigen overlevende, die je kunt aanpassen met verschillende kleding, kapsels, huisdieren en wapens. Je wapens vuren automatisch, dus het is aan jou om door het gebied te lopen en zoveel mogelijk monsters aan te vallen terwijl je probeert aan hun greep te ontsnappen. Je krijgt groen slijm en stijgt in niveau terwijl je je talloze vijanden neermaait, vergelijkbaar met andere rogue-lite- en rollenspellen. Zodra je genoeg goo hebt verzameld, ontgrendel je een willekeurige kracht die de manier waarop je het spel speelt zal veranderen. Kies welke power-up je krijgt, want dit heeft consequenties. Bepaal de strategie voor de ontwikkeling van je held en zorg ervoor dat je alleen de beste krachten kiest om je de nacht door te helpen. Er zijn krachten zoals genezing, verhoogde aanvalskracht, grotere trefradius en zelfs opwindende wapens zoals doelzoekende raketten en lasers! Zorg ervoor dat je de kisten oppakt om verrassende prijzen te ontgrendelen! Kun jij overleven tegen de ondode hordes in Mutazone?

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Mutazone. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.