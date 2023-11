Denk je dat lopen gemakkelijk is? Bereid je voor om uitgedaagd te worden in Daddy Long Legs, het spel online op Poki! Het doel is simpel: laat papa (of paard) zo ver lopen als je kunt. Verdien munten en pakketten om nieuwe outfits te ontgrendelen en stijlvol en gracieus te vallen. Daddy Long Legs op Poki zal je zeker vermaken met realistische gezichtsplanten en hilarische gameplay. Kijk hoe ver je kunt komen in het online spel Daddy Long Legs. Besturing: Ruimte - lopen

Website: poki.com

