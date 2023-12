Day of Meat: Radiation is een nutteloos torenverdedigingsspel over in leven blijven in een post-apocalytische woestenij. Nadat de planeet is verwoest door een doemscenario, beginnen radioactieve monsters grote schade aan te richten. Het is jouw plicht om jezelf en je basis te beschermen tegen de golven van enge monsters die je aanvallen. Je basis schiet automatisch elke vijand neer, maar het is jouw taak om de basis efficiënt te onderzoeken en te upgraden zonder overweldigd te worden door hordes. Ontdek en upgrade nieuwe wapens, faciliteiten, projectielen, gezondheidsherstel, verrassende unieke krachten en nog veel meer! Houd er rekening mee dat de upgrades die u in het Lab toepast permanent zullen zijn. Zorg dus voor een goede balans tussen realtime onderzoek en laboratoriumupgrades, en zorg ervoor dat je het spel versnelt wanneer dat nodig is. Vergeet niet om het met je vrienden te delen om te zien wie langer in leven kan blijven! Klik of tik op een upgrade onder aan je scherm. Als de knop groen is, heb je voldoende geld om deze te onderzoeken. Als het rood is, moet je nog wat sparen. Day of Meat is gemaakt door Lampogolovii. Speel hun andere inactieve schietspel op Poki: Day of Meat! Je kunt Day of Meat: Radiation gratis spelen op Poki. Day of Meat: Radiation kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

