Rijd met je oorlogsmachine naar het buitenaardse moederschip in Mad Day! Je vriend Fluffy is ontvoerd door kwaadaardige buitenaardse wezens. Nu moet je wraak nemen en het paarse wezen redden! Upgrade je wapen en herlader om de vijand neer te schieten, en draag hoeden voor speciale boosts! Mad Truck Challenge Special is gemaakt door Smokoko. Ze creëerden ook het vervolg Mad Day 2 en de nieuwe Monsters' Wheels Special.

