Idle Miner is een inactief clickerspel waarbij je (met de hulp van je trouwe kat) je een weg baant door de mijnen om materialen te verzamelen. Je kunt je houweel upgraden met nieuwe mineralen en materialen, maar het feit dat je een upgrade koopt, betekent niet dat deze altijd beter zal zijn. Mijn, klik en baan je een weg door het spel en kijk hoe ver je kunt komen! Klik op de bel linksonder om sneller te mijnen. Volg de tutorial aan het begin van het spel voor alle details! Idle Miner is gemaakt door Denis Olenison. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt Idle Miner gratis spelen op Poki. Idle Miner kan voorlopig alleen op je computer worden gespeeld.

