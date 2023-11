Space Major Miner is een actiespel met management- en hulpbronnenbeheerelementen. Je bevindt je in de donkere en angstaanjagende diepten van de ruimte en je moet dit land claimen. Trek je astronautenpak en jetpack aan en ga op avontuur waarbij je mysterieuze en procedureel gegenereerde rotsen ontgint om waardevolle grondstoffen te winnen. Klinkt gemakkelijk? Welnee. Schenk aandacht aan je omgeving, want er zijn kosmische gruwelen die je meedogenloos zullen aanvallen. Schiet ze neer met je laserpistool voordat ze je kunnen aanraken! Besteed je zuurverdiende middelen aan het verbeteren van je uitrusting, zodat je klaar bent om de uitdagende bazen aan te gaan die op je wachten. Kun jij lang overleven en elke upgrade in Space Major Miner ontgrendelen? Bewegen - WASD- of pijltjestoetsen Vliegen - Dubbel springen en vasthouden Schieten - Linkermuisklik Mijn - Rechtermuisklik Space Major Miner is gemaakt door Ardiam Games. Dit is hun eerste spel op Poki! Je kunt Space Major Miner gratis spelen op Poki. Space Major Miner kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Space Major Miner. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.