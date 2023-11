Laser Quest is een denkpuzzelspel waarin je een laserpistool bestuurt. Je baant je een weg door mysterieuze drijvende kastelen, waar het je doel is om alle kristallen te verlichten met het licht van je laser. Er zijn veel obstakels in de kastelen die je licht kunnen blokkeren, dus je zult het perfecte pad moeten bedenken! U kunt op uw pistool klikken om de richting van de laser te veranderen. Er zijn tientallen niveaus om te spelen en wapens om te ontgrendelen! Heb jij de laserscherpe geest die nodig is om alle puzzels op te lossen?

Website: poki.com

