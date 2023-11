Los ontzettend leuke, met snoep gevulde puzzels op in Cut the Rope 2! Dit recordbrekende vervolg daagt je uit om Om Nom op totaal nieuwe niveaus te voeden. De Nommies zullen je bijstaan ​​tijdens de meest verbijsterende speurtochten. Activeer Ginger om obstakels in brand te steken en te laten verdwijnen!

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Cut The Rope 2. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.