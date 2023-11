CircloO 2 is het officiële vervolg op CircloO, een leuk behendig spel waarbij je controle hebt over een bal binnen een grotere cirkel. Net als zijn voorganger probeer je de kleine cirkel te bereiken om naar het volgende deel van het level te gaan. Gebruik je snelheid om over obstakels heen te rollen en je bestemming te bereiken. De game bevat 24 gloednieuwe niveaus! Alle niveaus werpen nieuwe obstakels op je weg. Beheers de bal vakkundig en gebruik je momentum! Probeer je eigen tijd te verslaan door de levels meerdere keren te voltooien. De game bevat ook een gloednieuwe, mooie soundtrack van Stijn Cappetijn. Kun jij CircloO 2 verslaan en op elk niveau de beste tijd neerzetten? Besturing: Bewegen - W/A/S/D of pijltjestoetsenOver de maker:Florian van Strien heeft de CircloO-serie gemaakt. Hij is een ervaren Nederlandse ontwikkelaar met games als de originele CircloO en The Final Earth 2, beide speelbaar op Poki.

Website: poki.com

