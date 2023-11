CircloO is een puzzelspel, waarbij je een bal bestuurt binnen een grote cirkel. Je moet de bal rond de cirkel rollen om het level te voltooien. In circloO moet je momentum gebruiken om de zwaartekracht te bestrijden. Rol heen en weer en probeer over de ronde obstakels op je pad te springen. Elk niveau bestaat uit meerdere delen, en met elk nieuw onderdeel wordt het niveau groter! De spellen besparen de hoeveelheid tijd die je nodig hebt om een ​​level te voltooien. Dus als je een level opnieuw speelt, wordt je beste tijd (en de beste tijd per onderdeel) in de linkerbovenhoek weergegeven. Op deze manier kun je proberen je eigen tijden te verbeteren en voor elk niveau een nieuw record te vestigen. Het spel beschikt over 20 niveaus, waarvan er 6 als moeilijk zijn bestempeld. De game beschikt ook over een mooie soundtrack die je helpt kalm en beheerst te blijven tijdens moeilijke levels. Kun jij alle niveaus verslaan en een CircloO-meester worden? Bewegen - W/A/S/D of pijltjestoetsen CircloO is gemaakt door de Nederlandse ontwikkelaar Florian van Strien.

