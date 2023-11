Jumphobia is een platformgame waarbij je automatisch springt als je naar een rand kijkt. De game beschikt over meer dan 250 kamers, verdeeld over 25 niveaus. Als je het volledige spel kunt voltooien, is er een geweldige levelmaker waarin je je eigen levels kunt maken en deze kunt uploaden zodat andere spelers ze kunnen spelen! De game bevat een aantal slimme puzzels en platformactie, zodat elk niveau fris aanvoelt. Kun jij elk level voltooien? Of ga je beginnen met het creëren van je eigen levels waar de community mee kan spelen? Bewegen - pijl omhoog Reset laatste checkpoint - druk op R Kamer resetten - houd R vast Schieten - z Wissel van wapen - xJumphobia is gemaakt door Wix Games. Wix Games staat bekend om de Duck Life-serie, en games als Ant Art Tycoon!

Website: poki.com

