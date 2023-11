Grijp je eend en ga aan de slag! De nieuwste Duck Life-game is er en beter dan ooit. Ga naar de sportschool om je eend te trainen en klaar te maken voor de strijd. Vecht tegen andere eenden op je pad om items te winnen die je nodig hebt om verder te komen op je reis om de ultieme eendenvechter te worden. Muis - klik om te bewegen, vechten en trainen Duck Life Battle is de nieuwste in de Duck Life-serie samen met ducklife-space en het originele Duck Life gemaakt door Wix Games. Een ander leuk spel van deze maker is Ant Art Tycoon.

Website: poki.com

