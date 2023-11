Duck Life is een online avonturenspel waarin je een eend traint om te racen in drie disciplines: rennen, vliegen en zwemmen. Je oefent elk van de disciplines afzonderlijk om je eend naar een hoger niveau te tillen. Het doel is om genoeg prijzengeld te verdienen om je boerderij, die door een tornado is weggevaagd, weer op te bouwen. Munten worden verdiend door andere eenden te trainen of ermee te racen. Zorg ervoor dat je eend de energie heeft voor races, door zaden in de winkel te kopen en hem te voeren. Het prijzengeld kan ook worden gebruikt om mooie hoeden of nieuwe kleuren voor je eend te kopen. Duck Life is oorspronkelijk gebouwd in Flash en is geconverteerd naar Unity WebGL, zodat het spel beschikbaar blijft op desktopweb. Duck Life is gemaakt door Wix Games, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk . Ze zijn ook de makers van Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4 en Duck Life: Battle.

Website: poki.com

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Duck Life. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.