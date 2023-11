Ducklings is een schattig IO-spel waarin jij een zorgzame eend bent die verloren eendjes uit de vijver opraapt. Je zwemt rond om zoveel mogelijk verloren eendjes te verzamelen en ze veilig naar je nest te brengen. Er zit echter een addertje onder het gras, want je bent niet de enige zorgzame oudereend in de vijver; andere eenden zullen proberen je eendjes van je af te pakken, zodat ze de eer en upgrades voor je nest krijgen omdat ze ze hebben gered. Voor elk eendje dat je redt, ga je naar het volgende level. Je hebt het spel uitgespeeld na level 400! Zorg ervoor dat je deze andere eenden ontwijkt en je eendjes zo goed mogelijk beschermt. Oh en kijk uit voor motorboten in de vijver, want die zullen je overreden.

Website: ducklings.io

