Galactic Empire is een stapsgewijs samenvoegspel waarin je intergalactische mijnbouwschepen moet verwerven waarmee je geld kunt verdienen terwijl je gevechtsschepen de vijanden op afstand moet houden! Voeg samen om je vloot te beschermen terwijl ze de asteroïden delven, terwijl je je upgrades en schepen in de gaten houdt om ze op hun sterkst te houden! Vergeet niet je vloot na een tijdje te verkopen om nog meer te verdienen met betere vermenigvuldigers, zodat je echt tot in het oneindige en verder kunt gaan! Heb jij het in je om de vloot te leiden? Gebruik de muis om op upgrades te klikken om sterker te worden! Galactic Empire is gemaakt door Jeff Ramos. Dit is hun eerste game op Poki! Je kunt Galactic Empire gratis spelen op PokiGalactic Empire kan worden gespeeld op je computer en mobiele apparaten zoals telefoons en tablets

